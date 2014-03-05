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واشنطن: لن ندعم أحداً في الانتخابات الرئاسية بمصر

المصدر: واشنطن - وكالات
جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، أن موقفها المتعلق بالانتخابات الرئاسية في مصر والمرشحين المحتملين للرئاسة لم يتغير، وأن إدارة الرئيس أوباما أعلنت من قبل أن الولايات المتحدة لن تدعم أي مرشح، أو حزب أو حركة سياسية في مصر.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية، في مؤتمر صحافي بالعاصمة واشنطن، تعليقاً على كلمة المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري وإعلانه بشكل غير مباشر عن نيته الترشح للرئاسة، إن الولايات المتحدة تؤمن بأن الشعب المصري وحده له حق الموافقة أو رفض المرشحين للرئاسة، وانتخاب القيادة الجديدة للبلاد.

وأضافت: "المشير السيسي لم يعلن حتى الآن ترشحه رسمياً، وحتى يقوم بذلك فنحن مازلنا على موقفنا، وهو عدم تأييد أي مرشح، وترك الأمر للشعب المصري".

وكانت ساكي، أكدت من قبل أن الموقف الأميركي بخصوص الانتخابات الرئاسية في مصر، يرتكز حول أمرين أساسيين، الأول: أن الولايات المتحدة لن تؤيد أي مرشح أو حزب أو شخص معين، والثاني أن كل ما تريده واشنطن هو أن يتاح لجميع المصريين فرصة الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي خلال الانتخابات.

كلمات دالّة

#مصر, #محاكمة الإخوان, #الانتخابات الرئاسية بمصر 2014, #ترشح السيسي للرئاسة المصرية, #المشير السيسي, #توتر العلاقة بين مصر وأميركا, #حمدين صباحي

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