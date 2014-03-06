أنباء عن شراء مصر 4 سفن حربية من فرنسا

توشك مصر أن تشتري 4 سفن حربية (طرادات) من طراز "جوييد"، مزودة بصواريخ بقيمة تعاقدية تصل إلى مليار يورو، وذلك من المجموعة الفرنسية "دي سي إن إس" لتصنيع السفن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لا تريبون" الفرنسية، اليوم الخميس، ونقلته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، فإن المجموعة البحرية الفرنسية قد تم اختيارها من جانب القاهرة لشراء هذا النوع من السفن البحرية.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة إلى أن هذه الصفقة تعد ذات قيمة بالنسبة للمجموعة الفرنسية التي فازت بالاتفاق، متغلبة على الألمانية "تيسان جروب نافال"، ونقلت عن مصادر وصفتها بأنها متطابقة، قولها إن هناك اتفاقاً مبدئياً مع القاهرة حول شراء هذا النوع من السفن الحربية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، هو من قرر هذه الصفقة، معتبرة أن هذا الاتفاق على شراء السفن الحربية من الشركة الفرنسية يعد أيضاً بادرة قوية من جانب القاهرة تجاه باريس.

وزعمت الصحيفة أن المشير السيسي الذي وصفته بأنه "الرجل القوي الحالي في مصر"، يود قبل مغادرته الوزارة من أجل الترشح للانتخابات تلبية "لنداء الشعب"، إتمام عدد من الملفات، والتي تتضمن أيضاً شراء تسع طائرات نقل عسكرية جديدة من مجموعة "إيرباص"، حيث تمتلك القوات الجوية المصرية بالفعل 5 إيرباص من طراز "سي 295" الجيل الجديد من بين 12 إجمالي عدد الطلبية، بحسب "لاتربيون".