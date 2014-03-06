وقف نظر قضية الاتحادية لحين الفصل في طلب رد المحكمة

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة، بأن محكمة جنايات القاهرة أوقفت، اليوم الخميس، نظر قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين، لنظر طلب رد المحكمة المقدم من عصام العريان.

وستنظر محكمة الاستئناف في هذا الأمر، وتقرر قبوله أو رفضه.

وتضم قائمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "عصابة القصر" أو "قتل متظاهري الاتحادية"، الرئيس المعزول مرسي و14 متهماً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، وجمال صابر مؤسس حركة "حازمون"، والمتحدث باسم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأحمد المغير.

هذا وتظاهر عدد من أنصار القوات المسلحة وخارطة الطريق، أمام مقر أكاديمية الشرطة قبل بدء جلسة المحاكمة، وذلك للمطالبة بالقصاص منهم، رافعين لافتات مكتوب عليها "أعدموا مرسي العميل والجاسوس".