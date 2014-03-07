إشادة مصرية بإعلان السعودية الإخوان جماعة إرهابية

أعلن محمد نبوي المتحدث الرسمي لحركة "تمرد" تأييد الحركة لموقف المملكة العربية السعودية، والذي أعلن عنه بيان وزارة الداخلية بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وأشاد نبوي بقرار المملكة السعودية، مشيراً إلى أن البيان السعودي يرتبط ارتباطاً كلياً وجزئياً بما أعلنته مصر منذ أيام قليلة بحظر نشاط حركة حماس داخل مصر، ومن قبلها قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، على حد تعبير المتحدث.

وطالب المتحدث "باقي دول الوطن العربي بالسير على خطى مصر والسعودية حتى يتم القضاء على الإرهاب في وطننا العربي".

كما أشاد سياسيون بقرار المملكة العربية السعودية اعتبار جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات، أبرزها داعش وحزب الله كجماعات إرهابية، وتوقيع عقوبات على كل من ينتمى لها، مؤكدين أن هذا القرار سيكون ضربة قاضية للجماعة.

وفي هذا السياق، أشاد مختار نوح، القيادي الإخواني المنشق، بقرار إدراج حزب الله والإخوان المسلمين وجبهة النصر وداعش ضمن تنظيم القاعدة، كجماعات إرهابية، مشيراً إلى أن النظام في السعودية قوي ويستطيع أن يؤثر بشكل كبير على أنشطة تلك التنظيمات.

وأضاف نوح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المملكة ستقوم بحصر المدارس التابعة لتلك التنظيمات، لاسيما جماعة الإخوان، كما ستضيق مصادر التمويل عليها بشكل كبير، وتنظر في الإقامات التي توجد لقيادات تلك التنظيمات لديها.

من جانبه، قال بشير عبدالفتاح الخبير السياسي، إن قرار المملكة يعد ضربة قاضية لجماعة الإخوان، وأوضح عبدالفتاح أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على نشاط الجماعة في الخارج، وهو ما سيؤثر على نشاطها أيضاً داخل مصر.

وفى نفس السياق، قال أيمن أبو العلا، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، إن "السعودية لها موقف مشرف للغاية لمساندتها الشعب المصري وثورته في 30 يونيو، ومازال هذا الموقف هو الطابع السائد على معظم قرارات المملكة حتى الآن".

وأضاف أبو العلا في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجانب السعودي كان دائماً وأبداً يقف إلى جوار الشعب المصري وقت الأزمة، إذ بادر في أعقاب 30 يونيو في بيان رسمي بإعلان تأييده للمصريين، وكان لهذا الإعلان دوره في إقناع العالم بما جرى في 30 يونيو على أنه ثورة وليس انقلاباً كما روج الإخوان.

وأكد المتحدث أن هذا القرار ينتظر أن تعقبه قرارات أخرى من باقي الدول العربية لتسير على نفس درب المملكة العربية السعودية.