سقوط 3 قتلى و28 جريحا في اشتباكات الجمعة بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، عن وفاة 3 وإصابة 28 في حصيلة اشتباكات أمس الجمعة مع الإخوان المسلمين في 4 محافظات، هي: القاهرة والفيوم والشرقية والإسكندرية.

وأوضح البيان أن محافظة القاهرة شهدت 3 حالات وفاة وإصابة 23 تم نقلهم إلى 8 مستشفيات بالمحافظة.

وفى محافظة الفيوم وقعت إصابتان، ومثلهما في الشرقية، فضلاً عن إصابة شخص في الإسكندرية.

واعتقلت أجهزة الأمن في الفيوم 3 عناصر من جماعة الإخوان.

كما فرقت قوات الأمن مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، أمس الجمعة، في مدينة 6 أكتوبر.

وعلى جانب آخر كثفت قوات الأمن من وجودها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وفي السويس استقبل مستشفى المدينة العام 4 ضباط من قوات الأمن مصابين بطلقات خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم من قبل أعضاء الإخوان.