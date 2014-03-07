انتهاء أزمة الناشطات السياسيات بمطار القاهرة

أفاد مراسل قناة "العربية" في القاهرة بانتهاء أزمة الناشطات المعتصمات بمطار القاهرة الدولي، بعد مغادرة ما بقي منهن على الرحلات الصباحية المختلفة التي أقلعت من مطار القاهرة، فقد غادر جزء منهن على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى باريس ولندن، والخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول.

وكانت أزمة الناشطات الأجنبيات قد بدأت باعتصامهن، ليل الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي احتجاجاً على منعهن من دخول البلاد بسبب إغلاق معبر رفح المؤدي إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة منهن للضغط على السلطات المصرية للسماح لهن بدخول البلاد، وهو الأمر الذي تم رفضه.

وقامت الناشطات بالنوم على أرض صالة الوصول بالمطار، بعد أن رفضن استخدام إحدى القاعات التي خصصتها سلطات المطار لهن، حتى عودتهن وترحيلهن مرة أخرى. ونامت الناشطات وكأنهن أموات ملفوفون بعلم فلسطين، وأخذن في تصوير بعضهن بعضاً، لنقل تلك الصور والفيديوهات إلى وسائل الإعلام.

من جانبه، قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الناشطات اللاتي اعتصمن بمطار القاهرة بعد رفض السلطات المصرية دخولهن غزة، لم يتقدمن بطلب للحصول على تصريح العبور للقطاع.

وأضاف السفير في تصريحات صحافية، أن الناشطات حاولن القيام بــ"شو إعلامي"، من أجل فرض الأمر الواقع، دون اتباع الإجراءات الرسمية للعبور.