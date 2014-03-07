مصر تدعو العرب لإدراج الإخوان بلائحة الإرهاب

أشادت وزارة الخارجية المصرية بالقرار الذي اتخذته السعودية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بلائحة المنظمات الإرهابية.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، مساء اليوم الجمعة، في تصريحات صحافية: "نثمن قرار الجانب السعودي، الذي يعكس مدى التنسيق والتضامن بين البلدين اللذين هما ركيزتا العمل العربي المشترك".

ودعا عبدالعاطي الدول العربية الأخرى إلى أن تحذو حذو السعودية، وأن تتخذ قرارات مماثلة بإدراج الإخوان بلوائح التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن القرار السعودي يأتي عقب إعلان الحكومة المصرية "الإخوان" جماعة إرهابية، والمطالبة المصرية لجامعة الدول العربية، بدعوة أعضائها إلى اعتبار جماعة الإخوان إرهابية، بموجب اتفاقية مكافحة الإرهاب والتي وقعت عليها 17 دولة عربية.

وأضاف أن قرار السلطات السعودية يعكس التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، ويؤكد على مبادئ وقيم الإسلام المعتدل السمح البعيد عن كافة أشكال التطرف.

وكانت المملكة أدرجت "الإخوان" وثماني منظمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفقاً لبيان وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، رفض عبدالعاطي في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في" اليوم الجمعة، التعقيب على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر قبل أيام باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية.

وقال "إن القضاء المصري معروف بنزاهته، ولا يمكن التدخل في أحكامه أو التعقيب عليها".

إلى ذلك، أكد نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد السابق، أن القرار السعودي يضرب التنظيم الدولي للإخوان ويربك تحركاته بمصر.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد أن كشف الإخوان عن الوجه القبيح للجماعة بعد ثورة 30 يونيو.