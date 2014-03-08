تأجيل قضية مذبحة "رفح الثانية" إلى 17 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل جلسة محاكمة عادل حبارة و34 متهماً، من بينهم فلسطيني الجنسية بتنظيم "المهاجرين والأنصار" إلى 17 مارس.

يأتي التأجيل في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والتي راح ضحيتها 25 جندياً وإصابة 18 آخرين للاطلاع وعرض متهمين على الطب الشرعي لبيان تعرضهما للتعذيب من عدمه، بعد أن أكد المتهمون تعرضهم للتعذيب داخل السجن ومناظرة القاضي لأجسادهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهم عادل حبارة وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل 25 من جنود الأمن المركزي، فيما عُرِفَ بـ"مذبحة رفح الثانية".

وجاء في التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني أن حبارة ينتمي لتنظيم القاعدة، وتولى قيادة عملية قتل جنود الأمن المركزي برفح، والمعروفة بـ"مذبحة رفح الثانية"، وأنه صدر له قرار بالعفو على الرغم من سابقة إدانته في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا التي وقعت عام 2005 وصدور حكم غيابي بالإعدام بحقه، فضلاً عن كونه محكوماً عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية أخرى لإدانته باستهداف جنود وأفراد شرطة.