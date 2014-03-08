جلسة سرية جديدة من "محاكمة القرن" بمصر اليوم

تعقد، اليوم السبت، جلسة سرية جديدة ضمن "محاكمة القرن" التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك وبعض من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

ووصل جمال وعلاء مبارك من محبسهما إلى أكاديمية الشرطة لحضور الجلسة وسط حراسة مشددة.

ويحاكم مبارك ومساعدوه السبعة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.