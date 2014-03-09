انهيار جزئي في سقف مطار الغردقة المصري

أعلن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أمر وزير الطيران حسام كمال أبوالخير، باتخاذ كافة التدابير اللازمة والفورية لإصلاح سقف مطار الغردقة الدولي، حيث سقطت أجزاء من صالة الوصول نتيجة هطول أمطار غزيرة على المدينة.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بمطار الغردقة الدولي إن الأمطار التي شهدتها المدينة اليوم تسببت في سقوط أجزاء من السقف المعلق وليس السقف الإسمنتي.

وأكد أن الحادث لم يؤثر على حركة الوصول أو السفر، مشيراً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن المطار كان إجراء احترازياً أثناء هطول الأمطار لعدم إتلاف الأجهزة أو حدوث ماس أو حريق.

وأضاف أن فرق الصيانة بالمطار باشرت عملها للوقوف على التلفيات التي حدثت نتيجة سوء الأحوال الجوية، والتي كانت بعيدة تماما عن حركة الركاب.

واضطرت سلطات المطار إلى تحويل مسار الركاب إلى صالة أخرى بعد تعطل أجهزة نقل الحقائب.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مؤثرة بشدة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وشمال وجنوب سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر، وربما تصل إلى حد السيول.