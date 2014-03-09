مقتل 8 وإصابة 30 في انقلاب حافلة قرب الغردقة بمصر

قالت مصادر طبية مصرية اليوم الأحد إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب كبيرة قرب منتجع الغردقة السياحي المطل على البحر الأحمر.

وكانت الحافلة قادمة من القاهرة في طريقها إلى الغردقة. ووقع الحادث في الثانية صباحا على بعد 25 كيلومترا جنوبي مدخل طريق الزعفرانة الغردقة.

وقال حسام جميل مدير عام مرفق إسعاف محافظة البحر الأحمر لوكالة "رويترز" إن خمسة من بين المصابين حالتهم خطيرة.

وتشيع حوادث الطرق والقطارات في مصر بسبب سوء أحوال الطرق وتهالك العديد من السيارات والقطارات كما تتسبب رعونة السائقين في الكثير من الحوادث.