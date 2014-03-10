أطفال الشوارع بمصر يشاركون في كأس العالم بالبرازيل

قامت مجموعة من الخريجين بتدريب فريق مكون من بعض أطفال الشوارع المصريين على ممارسة لعبة كرة القدم مرتين في الأسبوع، ويستعد هؤلاء الأطفال للمشاركة في مسابقة كأس العالم لأطفال الشوارع والتي سوف تٌعقد بالبرازيل في مارس الحالي.

ويبدو تدريب هؤلاء الأطفال ظاهريا وكأنه تدريب كرة قدم تقليدية، ولكنه في حقيقة الأمر يحمل الكثير من المعاني الإنسانية، فهو بالنسبة لهؤلاء الأطفال والشباب فرصة جديدة للتصالح مع المجتمع وإثبات الذات.

وتعود القصة إلى قرابة العامين، حين قام شابان من خريجي الجامعة الأميركية بالقاهرة بالبحث عن مجموعة من أطفال الشوارع المقيمين في دور الرعاية للمشاركة في بطولة العالم لأطفال الشوارع في كرة القدم التي ستقام في البرازيل أواخرَ الشهر الحالي وتشاركُ فيها أكثرُ من عشرين دولة.

كريم ومحمد خضر، خريجا الجامعة وصاحبا الفكرة اللذان يقومان بتدريب الأطفال على مدار 18 شهراً الماضية، رفضا التحدث للصحافة، ولكنهما لا يخفيان سعادتهما بنجاح الفكرة وبلوغ التدريبات لمرحلة التصفيات واختيار تسعة أطفال للسفر للبطولة.

ومن جانبها، أكدت فاطمة برادة رئيسة قرية الأمل لأطفال الشوارع أن بيليه لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير عندما زار القاهرة وشاهد هؤلاء الأطفال أعرب عن سعادته بهم، مؤكداً أنه بدأ مثلهم في طفولته وقبل أن يصل إلى النجومية قبل اعتزاله".

وقد يكون هؤلاء الأطفال وجدوا ملجأً في دور الرعاية من مخاطر الشارع، حيث الاهتمام وأيضاً الفرصة لاستكمال دراساتهم، ولكن يبقى العامل النفسي، الذي كان لهذه التدريبات أثرٌ بالغ فيه، ليس فقط من حيث اللياقة البدنية، ولكن لشعورهم بأنه يمكنُهم أن يحققوا نجاحا وتميُّزا في حياتهم.

ومن جانبه، تحدث المشرف على الأطفال عن التغيير الذي حدث للأطفال بعد المشاركة في هذه التجربة.

ويبدو بالنسبة لكثيرين الاستعداد لبطولة دولية مسألة رياضية بحتة، ولكن بالنسبة لهؤلاء، هي أملٌ جديد بمستقبل أفضل.