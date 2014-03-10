صباحي وخالد علي يلمحان بالانسحاب من سباق الرئاسة

ألمحت حملتا المرشحين المحتملين للرئاسة حمدين صباحي وخالد علي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية اعتراضاً على تحصين قرارات لجنة الانتخابات.

ودعا عمرو بدر، المتحدث الإعلامي لحملة صباحي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى استخدام صلاحياته لإلغاء هذه المادة احتراماً للدستور الذي أقره الشعب.

وقال المتحدث باسم حملة صباحي إن الحملة تدرس الآن كل الضمانات المتوافرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص لكل المرشحين قبل اتخاذ قرار نهائي بالترشح.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد رفضت هي الأخرى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية واعتبرت أن هذه الخطوة تقلل من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعد مخالفة دستورية.

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المصرية.

وطبقاً للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ إجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

وشهدت مصر جدلاً في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كان القانون سيتضمن نصاً يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.

