ضبط مصنع لتصنيع العبوات الناسفة بالشيخ زويد

ضبطت قوات الأمن بشمال سيناء، اليوم، مصنع عبوات ناسفة ومتفجرات بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، داخل شركة تجارية كبيرة.

وقالت مصادر أمنية إن ملكية المصنع تعود لأحد الأشخاص الذين يتعاملون مع عناصر من حركة حماس، والذي سبق إلقاء القبض عليه قبل 4 أيام ويخضع حالياً لتحقيقات أجهزة الأمن.

وأضافت المصادر أنه عثر بداخل المصنع على طن من المسامير وشرائح الأمونيوم، ومخارط وكميات كبيرة من الورق الفضي والألواح البلاستيكية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وألقت قوات الأمن القبض على عنصرين تكفيريين أثناء مداهمة المصنع، كما ضبطت القوات مخزناً ملحقاً بمصنع المتفجرات بداخله بضائع معدة للتهريب عبر الأنفاق، عبارة عن كميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات النارية.

وأضافت المصادر أن صاحب مصنع المتفجرات ثبت تورطه في مساعدة حركة حماس، في تهريب البضائع والسلاح إليها، وتصنيع المتفجرات لـ ''العناصر التكفيرية''، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.