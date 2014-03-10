مرشح رئاسي: سأجعل مصر الأولى في تصدير "ياميش رمضان"

أعلن الدكتور محمد الحسانين، طبيب بالقطاع الطبي بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطي، ترشحه لرئاسة الجمهورية، مبيناً أن برنامجه الانتخابي سيركز على جعل مصر الأولى في تصدير "ياميش رمضان".

وأبان الحسانين في مؤتمره الصحافي أن الشعب يريد انتخابات رئاسية نزيهة ومتنوعة، مطالباً بأن يكون 50% من مجلس النواب القادم من الشباب، معلناً تدشين حزب يحمل اسم الشباب.

وأوضح الحسانين، أن برنامجه الانتخابي يتركز على التوسع في الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية، موضحاً أن الحل في زيادة الإنتاج من خلال الدراسات العلمية في مجال الزراعة، وليس التوسع في زراعة الأراضي الزراعية، لأنها أراض محدودة.

وأكد أنه سيجعل مصر الأولى عالمياً في تصدير ياميش رمضان، والتين البرشومي واللوز والبندق والفستق، موضحاً أن مصر تنفق 11 مليار جنية على ياميش رمضان فقط.

يذكر أن ما يعرف بـ"ياميش رمضان" في مصر، هو تشكيلة متنوعة من المكسرات والزبيب والتمر وجوز الهند.