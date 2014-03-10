نيابة شمال الجيزة تطعن في قرار إخلاء سبيل أحمد عز

تقدمت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول بطعن في قرار محكمة جنايات شمال الجيزة الصادر الاثنين، بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، قبول تظلم رجال الأعمال أحمد عز، على أمر حبسه في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها مليوني جنيه.

وقال مصدر قضائي إن قرار إخلاء السبيل جاء نتيجة انتهاء مبررات الحبس الاحتياطي، وقبول محكمة النقض بالطعن.

يذكر أنه من المتهمين في القضية وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة، بالربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

وصدر قرار المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، ويحاكم أحمد عز على ذمة قضايا أخرى.

