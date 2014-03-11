رشدي أبو الوفا: السيسي وعد بتنفيذ مطالبنا على مراحل

قال رشدي أبو الوفا، نائب نقيب الفلاحين، إن وفد النقابة طلب من المشير عبدالفتاح السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الأمن والاستقرار وأيضاً لتحقيق مطالب الشعب في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، مؤكدًا أن الوفد أدى القسم أمام المشير لدعمه خلال المرحلة المقبلة ومساندته في مواجهة الإرهاب، موضحاً أن السيسي رجل المرحلة الذي وحد الشعب وحافظ على أمنه وسلامة.

وأضاف أبو الوفا، على شاشة الحدث، أن الوفد طلب من السيسي "القسم بالله" ليرشح نفسه للرئاسة وقال السيسي "لن أخزل الشعب المصري وربنا يولي من يصلح".

وأوضح أبو الوفا أن المشير السيسي قال لنا: لا أملك عصى سحرية لأقول للشيء كن فيكون، مشيراً إلى أن السيسي وعد بأنه سيبذل كل جهد لحل كافة مشاكل الفلاحين والعمل على تخفيف آلامهم.

من جانبه ، قال محمد عبدالستار الأمين العام لنقابة الفلاحين لقطاع الصعيد، إننا طالبنا من المشير السيسي بإقامة مصنع "سماد" في الصعيد وبضرورة استصلاح أرض الظهير الصحراوي في المحافظات، موضحاً أن السيسي وعد بتنفيذ مطالب الفلاحين على مراحل خاصة أن الفلاحين عانوا من التهميش لعدة عقود .

وأشار عبدالستار إلى أن المشير السيسي الشخص الوحيد القادر على حماية مصر من التقسيم والمخططات الخارجية وعدم ترشحه للرئاسة يعني الدمار الشامل للبلاد.