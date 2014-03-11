محكمة مصرية تقضي بحبس 77 من أنصار الإخوان 3 سنوات

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 77 من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، 3 سنوات بتهمة القيام بأعمال عنف وإثارة الشغب أثناء اشتباكات دامية في القاهرة، قتل خلالها العشرات في أغسطس الماضي.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بوضع المتهمين تحت الرقابة الشرطية لمدة 3 سنوات أخرى.

وكانت الاشتباكات التي عوقب المتهمون بمشاركتهم فيها جرت بعد بضعة أيام من فض اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة في 14 أغسطس 2013.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وسط القاهرة أثناء قيامهم بمسيرة إلى مسجد الفتح بمنطقة رمسيس (وسط القاهرة) حيث كانت اشتباكات دائرة بين الشرطة وبين أنصار مرسي، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) المصرية.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات في أسيوط (جنوب مصر) بحبس 10 طلاب من جامعة الأزهر 3 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها السلطات المصرية "منظمة إرهابية" في ديسمبر الماضي.

ومنذ إطاحة مرسي، يقوم أنصاره بتظاهرات بانتظام ضد ما يعتبرونه "انقلاباً على الرئيس الشرعي"، وغالباً ما تتحول إلى اشتباكات في الشوارع مع قوات الأمن.

ولكن عدد المشاركين في التظاهرات قل كثيراً بعد حملة أمنية شملت قيادات وكوادر الإخوان الذين أحيلوا إلى المحاكمة باتهامات تتعلق بالتحريض على العنف ومن بينهم مرسي نفسه.