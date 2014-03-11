مقتل "أبو عبيدة" منفذ تفجير مديرية أمن القاهرة

أعلن اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن قوات الأمن المصرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تمكنت من قتل محمد السيد منصور الشهير بـ"أبو عبيدة"، منفذ تفجير مديرية أمن القاهرة، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في إحدى الحدائق بمنطقة جسر السويس شرق القاهرة.

وأكد مصدر أمنى لـ"العربية.نت" أنه قد وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني بوجود المتهم "أبو عبيدة" في منطقة جسر السويس، وتم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وبمواجهته أثناء ركوبه سيارة، حاول الإفلات من قوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلته الأعيرة النارية حتى سقط قتيلا.

وأضاف أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن "أبو عبيدة" متورط في أحداث العنف والإرهاب الأخيرة، ومن بينها تفجير مديرية أمن القاهرة، مشيراً إلى أنه ضمن خلية إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية ورجال الشرطة.

يذكر أن انفجاراً هائلاً استهدف محيط مبنى مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق في 24 يناير الماضي، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 76 آخرين، وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة المصرية.

على الجانب الآخر، أكد المصدر الأمني أنه وفي إطار ملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في ارتكاب وقائع عنف وتعدٍّ على الأهالي والمنشآت العسكرية والشرطية والممتلكات العامة والخاصة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال محمد دري أحمد الطلياوي (35 سنة) - بائع مأكولات - والمتهم بارتكاب واقعة تفجير عبوة ناسفة بجوار سينما "رادوبيس" بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، نتج عنها وفاة أحد المارة. وقال المصدر إن المتهم من العناصر التكفيرية المتشددة، وسبق له السفر إلى سوريا وليبيا، والانخراط في أعمال الإرهاب والعنف، ومطلوب ضبطه في قضايا ارتكاب أعمال شغب وعنف بمنطقتي الطالبية والعمرانية.