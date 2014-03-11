24 قتيلاً في انشطار حافلة بمدينة السويس المصرية

أفاد التلفزيون المصري بمقتل 24 شخصاً وإصابة 23 آخرين عشرة منهم في حالة خطرة إثر حادث تصادم بين حافلة وميكروباص في مدينة السويس المصرية.

وقد انتشرت على مواقع التواصل صورة للباص الذي اصطدم بحافلة في السويس وتبين من التحريات الأولية ان الأتوبيس كان قادماً من جنوب سيناء متجها إلى مدينة المنصورة واختلت عجلة القيادة.

وكشفت المعاينةُ الأولية عن انشطار الأتوبيس من شدة التصادم وتم تقطيع جسم الأتوبيس لاستخراج بعض الجثث.

وقبل ذلك، قال مسؤول صحي إن 20 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون في حادث مروري وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، على طريق سريع في شبه جزيرة سيناء المصرية قرب مدينة السويس التي تقع شرقي القاهرة.

وقال مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بالسويس رضا زغلول لوكالة "رويترز" إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين بالسويس لعلاجهم مضيفا أن الضحايا ركاب حافلة اصطدمت بشاحنة تجر مقطورة على الطريق بين السويس ومنتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتعد مصر واحدة من أعلى الدول في معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة القيادة بين بعض السائقين وسوء حالة الكثير من الطرق وتهالك بعض السيارات.