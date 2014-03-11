الداخلية المصرية تنفي محاولة اغتيال سامي عنان

نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن تعرض الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية لمحاولة اغتيال.

وقال المصدر إنه لا صحة لمثل تلك الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام مصرية منذ مساء أمس الاثنين.

وكانت مصادر مقربة من الفريق سامي عنان أكدت أنه نجا من محاولة فاشلة لاغتياله.

وبحسب تلك المصادر، فإن المحاولة كانت عن طريق مطاردته بسيارة مجهولة قطعت الطريق عليه وأطلقت باتجاهه أعيرة نارية، أثناء عودته إلى القاهرة قادماً من إحدى المحافظات المصرية.

يذكر أن عنان لم يعلن بعد بشكل رسمي ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية.