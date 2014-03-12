إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية بمصر السبت أو الأحد

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية المصري، أنه من المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات مواعيد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، يوم السبت أو الأحد القادم على أقصى تقدير.

وقال لبيب: "إن اللجنة مازالت تضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الانتخابات من حيث مواعيد الطعون وإعلان النتائج، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات تم وضعه ونشره بالفعل في الجريدة الرسمية.

وأكد وزير التنمية المحلية والإدارية، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن الوزارة بصدد الانتهاء من قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية حيث تم تحديثها، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان عدد الناخبين وفقاً لقاعدة البيانات الجديدة الأسبوع المقبل.

شركة مساهمة لتشغيل الشباب

وفي سياق متصل، قال الوزير: "إن الحكومة قررت إنشاء شركة مساهمة لتشغيل الشباب بمختلف محافظات مصر برأس مال 20 مليار جنيه يتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه خلال العام الأول، وتساهم فيها مختلف البنوك المصرية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة، كما يمكن للمواطنين المشاركة فيها". مشيرا الى أن الشركة ستقدم للشباب مشروعات غير تقليدية بيئية وحرفية وصناعات صغيرة وشركات لتسويق المنتجات الزراعية بحيث تقدم لكل شاب فرصة عمل متكاملة.

وأوضح، أنه سيتم إقامة مجلس أمناء لإدارة الشركة يشارك فيه التيارات الشعبية بالمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمحافظات بحيث تكون مشاركة غير تقليدية تضم مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع. مؤكداً، أنها ستكون بمثابة ثورة جديدة تفتح آفاقا واعدة أمام الشباب المصري الذي يبحث عن فرصة عمل حقيقية.

تعويضات لضحايا السيول

وحول الأضرار التي شهدتها محافظات أسيوط وسوهاج وجنوب سيناء والبحر الأحمر، من السيول التي تعرضت لها مصر مؤخراً، قال لبيب: "إن الأضرار الناجمة عن السيول كانت محدودة للغاية، حيث لم يتأثر سوى طريق الغردقة ورأس غارب وخمسة مواقع بطريق سوهاج البحر الأحمر وذلك طريق دهب - شرم الشيخ، بجنوب سيناء".

وأضاف: "ستقوم وزارة النقل بترميم وإصلاح هذه الطرق خلال مدة تتراوح ما بين 3 و10 أيام فقط لا غير، وسيتم صرف تعويضات للمزارعين الذين تضررت زراعتهم سواء من أسيوط أو سوهاج، وفقاً للقواعد المعلنة في هذا الصدد".

وعن ما تردد بشأن نية الحكومة إعلان حركة محافظين بعد التعديل الوزاري، أفاد لبيب، "أن حركة المحافظين ليست مرتبطة بالتغيير الوزاري أو الحكومة الجديدة ومعظم المحافظين أداؤهم جيد"، موضحاً، "أن الحركة مؤجلة لما بعد الانتخابات الرئاسية".