الإنتربول تبلغ مصر بالقبض على 2 من قادة الإخوان

قالت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الدولية "الإنتربول"، أبلغت النائب العام المصري، هشام بركات، بالقبض على اثنين من قادة جماعة الإخوان المسلمين، هما أكرم الشاعر ومحمد القابوطي.

وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية أن هذا الإجراء تم "في ضوء أوامر القبض الدولية التي أصدرتها النيابة العامة بحق (الشاعر والقابوطي) بعدما كشفت التحقيقات عن تورطهما في قضايا أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو".

وقالت المصادر الأمنية لوكالة "رويترز" إن الشاعر ألقي القبض عليه في السعودية بينما ألقي القبض على القابوطي في الكويت.

والشاعر الذي شغل منصب رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب الذي حل عام 2012 بعد حكم ببطلان انتخابه من المحكمة الدستورية العليا والقابوطي مطلوبان في قضية عنف بمدينة بورسعيد الساحلية التي مثلها الشاعر في مجلس الشعب.

وتم عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وتبع ذلك حملة على الجماعة كان من شأنها مغادرة عدد من قادتها البلاد. وألقي القبض على أغلب قادة الجماعة في الداخل في غضون الحملة.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تلقي فيها دولتان القبض على اثنين من قادة الإخوان المسلمين المطلوبين على ذمة قضايا تتصل بالعنف السياسي.

ولجأ عدد كبير من الإخوان والإسلاميين الآخرين بعد عزل مرسي لقطر وتركيا اللتين تدعمان الجماعة، واللتين ربطتهما علاقات قوية مع مصر خلال حكم مرسي الذي استمر عاماً.

وأعلنت السعودية الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يوم الجمعة الماضي بعد أكثر من شهرين من إجراء مماثل اتخذته مصر.