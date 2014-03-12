كيري: استئناف المساعدات الأميركية إلى مصر قريباً

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الاربعاء، أنه يأمل في أن يتخذ "قريبا" قرار بشأن استئناف المساعدات الأميركية الكاملة البالغة 1.5 مليار دولار إلى مصر.

وقال كيري أمام جلسة استماع لمناقشة طلب ميزانية وزارة الخارجية: "نريد لهذه الحكومة الانتقالية النجاح، ونحن ملتزمون بمحاولة المساعدة في ذلك".

وسعت واشنطن إلى تحديد سياساتها تجاه مصر منذ أن أطاح الجيش المصري بحكومة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وكانت واشنطن جمدت في أكتوبر جزءا كبيرا من المساعدات البالغة 1.5 مليار دولار - معظمها مساعدات عسكرية - لمصر بحجة أن الحكومة الجديدة يجب أن تعيد البلاد إلى طريق الديمقراطية.

وقال كيري في الجلسة إنه ناقش مسألة المساعدات مع نظيره المصري، نبيل فهمي، على هامش محادثات باريس الأسبوع الماضي، كما تحدث هاتفيا إلى وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "نأمل في أن نتمكن من منح تلك المساعدات شرط أن يكتب فريقنا فقرة تتعلق ببعض الأمور التي نتوقع منهم أن يفعلوها".

وأشار إلى أن واشنطن والقاهرة "ترتبطان بعلاقات أمن قوية، وعلاقات عسكرية قوية، وهم (مصر) يريدونها أن تكون قوية، ونحن نريدها أن تكون قوية".

وأضاف: "آمل أن أتمكن من اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة. وعندما أقول في الأيام المقبلة فإنني أعني في الأمد القصير".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستفرج عن المساعدات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا الربيع في مصر، قال كيري "لا أستطيع القول بالتأكيد، ولكننا نأمل في أن نتمكن من أن نفعل ذلك قريبا جدا".