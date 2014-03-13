سامح سيف اليزل: نعلم بمخطط لاغتيال المشير السيسي

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إننا على علم أن هناك مخططا لاغتيال المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وعدد من قيادات الجيش في محاولة من الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج والرافضة لتقدم مصر إلى الأمام ومحاولة إفشال المسار الديمقراطي، خاصة أن مصر تمضي قدماً في تطبيق خارطة المستقبل التي تم وضعها بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف سيف اليزل على شاشة "الحدث"، مساء الأربعاء، أن مصر تعلم جيدا بمثل هذه المخططات، ووضعت الخطط الكاملة لمواجهتها، مؤكدا أن أجهزة الدولة قادرة على إحباط كافة تلك المخططات التي تسهدف الأمن القومي للبلاد.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل جاد للرد على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، لافتاً إلى وجود مخطط لجماعة الإخوان الإرهابية، ستفشل جميعها أمام رغبة الشعب المصري ورفض الإرهاب.

وأضاف أن زيارة المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لدولة الإمارات وإجراء مناورات "زايد 1" هدفها مواجهة التهديدات الإرهابية، ورسالة واضحة للعالم بأن الجيش المصري لن يترك أمن الإمارات مطمعا، متوقعاً تكرار المشير السيسي لزيارة عدد من الدول العربية الأخرى، متوقعاً أنه لا يستبعد تكرار المناورات العسكرية مع دول خليجية قريبا.

وطالب سيف اليزل بقوة سلام عربية تتشكل من دول الجامعة العربية، موضحاً أن مسألة "الجيش العربي الموحد" قد تطرح في الفترة القادمة على طاولة التعاون العربي، لافتاً إلى أن الدول التي ترفض محاربة الإرهاب ستندم في المستقبل وقت لا ينفع الندم، مؤكدا أن الدول العربية والغربية الآن أمام مسؤولية تاريخية أمام شعوبها، وستعرف غدا تداعيات هذه الهجمة الإرهابية في القريب.