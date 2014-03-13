متحدث مصري: المشير السيسي لم يقدم استقالته اليوم

أكد السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزير الدفاع الأول نائب رئيس مجلس الوزراء، المشير عبدالفتاح السيسي، لم يقدم استقالته في اجتماع اليوم الخميس.

وقال إن السيسي هو من يقدم استقالته بنفسه، وجاء ذلك في تصريحات صحافية.

هذا ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأقر مجلس الوزراء مشروعي قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقال مجلس الوزراء إن ذلك يأتي من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع المصري، ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.