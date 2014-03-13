مصر.. هجوم على حافلة عسكرية والجيش يتهم الإخوان

قتل رقيب في الجيش المصري وأصيب آخرون في استهداف مسلحين لحافلة تابعة للقوات المسلحة المصرية بمنطقة الأميرية، وسط القاهرة، واتهم الجيش جماعة الإخوان بالوقوف وراء الهجوم.

وأعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري المصري، أن ملثمين مسلحين تابعين لجماعة الإخوان استهدفا باصاً للقوات المسلحة بمنطقة الكابلات بحي الأميرية، مما أسفر عن مقتل المساعد أول يسري محمود محمد حسن، وإصابة 3 آخرين، هم رائد متقاعد وضابطا صف بدرجة مساعد، تم نقلهم للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة، مؤكداً أن حالاتهم مستقرة.

من جهته، قال التلفزيون المصري إن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا "النار على ميني باص تابع للقوات المسلحة". وأضاف "لقي سائق الميني باص وهو مساعد بالقوات المسلحة مصرعه وأصيب ضابط واثنان من الجنود". وتم نقل المصابين إلى مستشفى القبة العسكري، في حين تم التحفظ على جثمان القتيل بمستشفى الزيتون التخصصي.