6 قتلى بانهيار داخل مول بالإسكندرية بسبب سوء الجو

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 10 آخرون إثر انهيار جزء من الطابق الثالث بمركز تجاري بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، أحد المقاهي الملحقة بالمركز، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث المدينة "إنه تلقى بلاغاً بانهيار سور من أعلى مبنى المركز التجاري بسموحة على بعد أمتار من مقر مديرية أمن الإسكندرية، وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية ورجال الإسعاف".

ويتكون المركز التجاري من 3 طوابق، تضم مقاهي، ومطاعم، ومحال تجارية، ودار سينما.

وأضاف اللواء العبد: "تبين انهيار سور بعرض نحو 7 أمتار وطول نحو مترين، من أعلى الطابق الثالث بالمركز التجاري، أعلى أحد المقاهي ويسمى "فيولا"، بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى مقتل 5 أفراد وإصابة آخرين".

وقال محمد أبو سليمان، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت 5 قتلى إلى مشرحة كوم الدكة، و10 مصابين 5 إلى المركز الطبي بسموحة، و5 آخرين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي". وتابع: "عقب ذلك توفي أحد المصابين في المركز الطبي ليرتفع عدد القتلى إلى 6".

وقال أحمد السيد، عامل بأحد مطاعم المركز التجاري: "فوجئنا بصوت يشبه الانفجار الكبير، وهرعنا إلى مكان الصوت، واكتشفنا سقوط سور تابع للمركز أعلى مكان يوجد فيه، مقاعد تابعه لكافيتريا "فيولا".

وتشهد مدينة الإسكندرية حالة من الطقس السيئ منذ عصر أمس الأربعاء، حيث هطلت على المدينة كميات كبيرة من الأمطار المصحوبة بالرياح، وذلك بعد اجتياح نوة "الشمس الكبيرة" للمدينة بالأمطار الغزيرة ورياح جنوبية غربية شديدة البرودة وقوية، وانخفاض في درجة الحرارة، مما تسبب في ارتفاع منسوب البحر وتعدي الأمواج الحواجز.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حرصاً على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها، أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.