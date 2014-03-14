متحدث الرئاسة: منصور لم يدل بتصريحات حول الانتخابات

نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن يكون الرئيس عدلي منصور قد أدلى بأي تصريحات صحافية مؤخرا حول الانتخابات الرئاسية، نافيا في الوقت ذاته ما بثته إحدى القنوات الفضائية في هذا الصدد.

وأكد بدوي في تصريح له، مساء اليوم الخميس، أن المادة 230 من الدستور تنص على أنه يجري انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية في مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وأوضح أنه في موعد غايته السابع عشر من شهر يوليو المقبل، سيكون قد تم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بطبيعة الحال طبقا لنص المادة 230 من الدستور، وبات لمصر رئيس جديد منتخب، ولكن أيضا سيكون قد تم البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية وفقا لذات المادة، وتكون مصر قد شرعت بالفعل في إتمام آخر استحقاقات خارطة المستقبل.