دمشق: حديث الإبراهيمي عن انتخابات الرئاسة "لا يجوز"

اعتبرت دمشق، الجمعة، أن الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي "تجاوز مهمته" بالحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية، وذلك في تصريحات لوزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي.

وكان الإبراهيمي حذر في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أمس الخميس، من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مؤكداً أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع.

وقال الزعبي في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن "كلام مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا الأخضر الإبراهيمي حول الانتخابات الرئاسية في سوريا لا يندرج ضمن مهامه، وهو غير مخول بهذا الكلام".

وأضاف "يجب على الإبراهيمي أن يحترم دوره كوسيط ويكون نزيهاً وحيادياً، كلامه يتجاوز مهمته"، مؤكداً أن على الأخير "الالتزام بمهمته ودوره، ولا يحق له ولا لغيره التدخل في الشأن الوطني السوري".

وكان الإبراهيمي قال أمس الخميس إنه "إذا جرت انتخابات أعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة"، وذلك في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وكان الإبراهيمي يشير الى مفاوضات جنيف 2 بين نظام بشار الأسد والمعارضة، والتي فشلت جولتاها في يناير وفبراير في التوصل الى أي نتيجة، ولم يحدد الإبراهيمي الذي يشرف على التفاوض أي موعد لجولة ثالثة.

واتهم الزعبي، الإبراهيمي بدعم موقف المعارضة السورية والولايات المتحدة، قائلاً إن موقفه الأخير "ينسجم مع اللغة التي طرحها وفد الائتلاف في مؤتمر جنيف 2 ومع السياسة الأميركية".

وأضاف "لا يحق له تنفيذ السياسة الأميركية في سوريا، والقرار بإجراء الانتخابات تقرره السلطات السورية، ولا يستطيع أحد أن يعطل الاستحقاقات الدستورية في البلاد".

ويشكل رحيل الرئيس بشار الأسد المطلب الرئيسي للمعارضة وداعميها.