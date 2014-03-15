داخلية مصر تنفي وضع شعار كوكاكولا على إحدى سياراتها

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الإخوانية، متضمنا مقطع فيديو لسيارة نقل حمراء اللون تحمل العلامة التجارية لإحدى شركات المياه الغازية، وزعمت أنها سيارة تابعة لوزارة الداخلية.

وأكد المسؤول أن تلك الادعاءات والمزاعم الإخوانية ليس لها أي أساس من الصحة.

وجاء هذا البيان على خلفية احتجاج قامت به شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، أمس الجمعة، على وضع شعارها على حافلة تابعة لوزارة الداخلية المصرية.

ورصدت صور ومقاطع فيديو حافلة أمنية من النوع المستخدم في نقل القوات أو احتجاز العناصر المشبوهة، مطلية باللون الأحمر، وعليها شعار شركة المشروبات الشهيرة من عدة جوانب.

وأثار الأمر قطاعاً من المصريين الذين شنوا هجوماً على الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهد عدد منهم بمقاطعة منتجات الشركة.

وأصدرت الشركة بياناً أكدت فيها أن الحافلة التي تظهر في مقاطع الفيديو والصور ليست من أسطول الشركة.

وأكدت أن العلامة التجارية للشركة لا توضع على أي ممتلكات عامة أو حكومية.

وقالت الشركة على "فيسبوك" إنها شركة عالمية للمشروبات ولا تتدخل في أي عمل سياسي أو ديني.

وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بهذا العمل.

يذكر أن نشطاء قالوا إن وزارة الداخلية عمدت إلى استخدام حافلة مطلية باللون الأحمر وعليها شعار الشركة في محاولة لحماية أفرادها من أي اعتداءات.