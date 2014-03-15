صباحي ينتقد السيسي واشتباك بين المؤيدين والمعارضين

اشتبك مؤيدون للمرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، في القاهرة، مع آخرين مناوئين له، خلال فعالية للتضامن مع المعتقلين والإفراج عنهم.

ووجه صباحي انتقادات لوزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح المحتمل للرئاسة، محملاً إياه جزءاً من مسؤولية ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية على حد تعبيره، وتساءل في خطابه عن مصير الديمقراطية إذا ما وصل السيسي إلى سدة الحكم.

ولم يرد مؤيدو المشير السيسي على انتقادات صباحي، لكن محللين سياسيين رأوا في ذلك مزايدة منه، لأن الوزارة التي ضمت السيسي، تألفت أيضاً من وجوه من التيار الشعبي الذي يتزعمه صباحي.

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن هناك أولوية للانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.