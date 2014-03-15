مقتل قائد جماعة "أنصار بيت المقدس" في مصر

أصدرت جماعة "أنصار بيت المقدس"، بياناً نعت فيه قائدها في مصر، وقالت الجماعة في بيانها: "بكل حزن وأسى ننعي القائد المجاهد الزاهد الورع (أبي عبد الله) توفيق محمد فريج والذي قضى نحبه يوم الثلاثاء الماضي، في حادث سير، انفجرت على إثره قنبلة حرارية كان يحملها فتوفي متأثراً بجراحه".

وأشار البيان إلى قدوم القتيل إلى مصر بداية عام 2013، وتوليه الإشراف على فرع الجماعة بها، والقيام فيما بعد بعمليات كثيرة بمصر، أهمها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم.

إلى ذلك نسبت "بوابة الأهرام"، لـ"مصدر عسكري" تأكيده بأن الإرهابي القتيل المشار إليه (أبي عبد الله)، هو قائد أنصار بيت المقدس، وأنه من أخطر التكفيريين، وقاد عمليات تفجير خط الغاز، وما تلاها من عمليات إرهابية، كما أنه متورط في محاولة اغتيال وزير الداخلية واستهداف أفراد الجيش والشرطة.

وكشف مصدر أمني بأن الإرهابي القتيل، قائد جماعة بيت المقدس، تم قتله في إطار العملية الأمنية الجارية بسيناء، وليس في حادث سير كما ادعت جماعته الإجرامية.

من جهته وصف الخبير الأمني اللواء عماد ابو الفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ"العربية.نت"، بيان الجماعة بأنه قرينة قاطعة ودليل دامغ واعتراف صريح بأن هذه الجماعات الإرهابية المرتكبة للجرائم المشينة التي طالما أشاعوا أن وزارة الداخلية والجيش هم المدبرون لها.

مضيفاً بأن هذا البيان دلالة على تحقيق الجهات الأمنية نجاحات متتالية في الضرب بيد من حديد على الإرهابيين وإلقاء القبض على عناصر كثيرة منهم.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "سي بي سي إكسترا"، في نبأ عاجل، أن جماعة "أنصار بيت المقدس"، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على كمين "مسطرد"، صباح اليوم.