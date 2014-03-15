مقتل 6 من عناصر الجيش المصري في هجوم شمال القاهرة

أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، صباح السبت، تعرض نقطة عسكرية للجيش المصري شمال القاهرة لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من الشرطة العسكرية المصرية.

ووقع الهجوم على كمين للشرطة العسكرية في حي شبرا الخيمة شمال العاصمة.

وقال مدير أمن القليوبية، اللواء محمد يسري، في تصريحات تلفزيونية، إن المهاجمين حاولوا وضع قنبلتين لتفجير الكمين، وتم إبطال مفعولهما.

وأكد مصدر أمني أن القوات قامت بتفجير قنبلة ثالثة بعد صعوبة إبطال مفعولها والتعامل معها دون وقوع أي إصابات خلال عملية التفجير.

هذا وتفقد اللواء أركان حرب جمال شحاتة مدير إدارة الشرطة العسكرية، مقر حادث كمين نقطة مسطرد، وعدد من قيادات الإدارة لمتابعة الموقف، عقب الهجوم الذي وقع فجر اليوم السبت.

وأمر شحاتة بنشر قوات إضافية حول النقطة وتمشيط موقع الحادث، إلى جانب تكثيف التواجد على مختلف نقاط الشرطة العسكرية بالقاهرة الكبرى.

وقام مسلحون ملثمون بتنفيذ الهجوم، الذي يأتي ضمن سلسلة هجمات يتعرض لها الجيش المصري في سيناء والقاهرة منذ عزل محمد مرسي الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو الماضي.

وقبل يومين، شن مسلحون هجوماً على حافلة عسكرية في العاصمة ما أدى إلى مصرع رقيب في الجيش المصري.