اللواء زاهر للعربية: عملية مسطرد مختلفة عن مثيلاتها

قال الخبير الأمني، اللواء محمود زاهر، إنه يوجد اختلاف واضح بين عملية اليوم بمسطرد (شمال شرق القاهرة) وبين العمليات الإرهابية السابقة من حيث بصمة المنفذ.

وأوضح زاهر أن عملية مسطرد مشابهة للعملية الإرهابية التي حدثت في رفح في أغسطس من حيث وقت تنفيذ العملية، حيث إنه وقت استرخاء للجنود ومن حيث المكان، حيث إن المكان منفصل عن المناطق ذات التعزيزات الأمنية داخل القاهرة.

وأوضح اللواء زاهر أن طريقة التنفيذ أيضا كانت مختلفة، حيث ترصد الإرهابيون للضحايا وتم مفاجأتهم بوابل من الرصاص وليس بعربة مفخخة، كما حدث في العمليات الإرهابية السابقة، وتم زرع قنبلتين أخريين لزيادة الخسائر وتم تفكيكهم.

وأضاف زاهر خلال برنامج "الشارع المصري" الذي تقدمه الإعلامية ضحى الزهيري على قناة "الحدث" أن أصابع الاتهام تتوجه لجماعة الإخوان مباشرة وليس لجماعة أنصار بيت المقدس. وأوضح أنه تم الحصول مؤخرا على مستندات واعترافات من بعض العناصر الإخوانية تفيد بنيتهم القيام بأعمال تخريبية.

وشدد على أن البصمة التي يحملها العمل الإرهابي اليوم هي بصمة جماعة الإخوان، حيث إنه ليس بالضرورة أن يقوم بالعمل الإرهابي أفراد من الإخوان، لكن تم رصد توأمه واتفاقات بين عناصر الإخوان وبعض البلطجية وأصحاب السوابق الذين يعملون لحساب الإخوان.

وحول تبني جماعة أنصار بيت المقدس العمل الإرهابي اليوم قال زاهر،، قد يقوم الإخوان بتصوير العمل الإرهابي، ثم يتم إرسال الفيديو لبيت المقدس ليقوموا ببثه لاحقا على أنهم من قاموا بالعملية الإرهابية.

وحول ما إذا كان هناك تقصير من الجهات الأمنية، قال زاهر: نعم هناك تقصير، لكننا كأي جهاز شرطي في العالم لا نستطيع فرض الأمن بشكل كامل طوال الوقت على بلد مساحتها مليون كيلومتر مربع، وهناك باستمرار ثغرة يقوم باستغلالها تلك الجماعات الإرهابية للقيام بأعمالها، ويتم الآن معالجة تلك الثغرات بقدر الإمكان.