عمرو موسى: السيسي سيترشح.. وعلينا الالتزام بالشرعية

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مصر تمر بمرحلة إعادة بناء ولابد من التعامل بحذر في هذه الفترة، مضيفاً: "علينا جميعاً أن نلتزم بهذه الشرعية الجديدة، ولابد من تعديل برامج الدولة".

وأوضح "موسى" خلال استضافته في برنامج "القاهرة 360"، مع الإعلامي أسامة كمال أن "مصر ركن له أهمية عالمية ودول العالم لن تسمح بانهيارها، مشيراً إلى أنها بمقتضى الدستور تتحدث عن نظام ديمقراطي، ولكن ذلك لا يعني الخضوع للعنف أو للإرهاب".

وأشار "موسى" إلى أن المشير عبدالفتاح السيسي أكد له أنه اتخذ قراراً نهائياً بالترشح للرئاسة، مضيفاً: "استأذنت المشير في إعلان قراره بالترشح للرئاسة وسمح لي".

وبارك "موسى" قرار الفريق سامي عنان، بعدم الترشح للرئاسة، مؤكداً أنه لو كان اتخذ قراراً بالترشح لبارك له أيضاً.

وعن جماعة الإخوان، قال "موسى": "دول الإقليم ترفض تعامل الإخوان في المنطقة، ويتزايد ذلك الرفض عالمياً"، مؤكداً أن ما يفعله يوسف القرضاوي يهين الجميع، وقطعاً الإسلام ليس كذلك.

وعن دولة قطر قال موسى: "علينا أن ننتظر موقف قطر بعد ضغوط دول مجلس التعاون الخليجي عليها".