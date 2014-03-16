مصر.. العليا للانتخابات الرئاسية تضع الجدول الزمني

تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر اجتماعاً اليوم، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، وذلك لوضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمدد القانونية للطعن على قرارات اللجنة، وتحديد بدء عملية الاقتراع وقرار إعلان النتيجة النهائية.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المستشار عصام الدين عبدالعزيز - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - قوله: إنه بمجرد الإعلان عن الجدول الزمني سيتم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، ولن يسمح بإضافة أحد إليها.

ونوه بأن السبب في تأخر إعلان فتح باب الترشح حتى الآن هو الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات.

ونفى أن يكون عدم إعلان ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة هو السبب، مشدداً على أن اللجنة تعمل وفق الدستور والقانون ولا علاقة لها بالمرشحين.