إحباط محاولة تفجير أبراج للضغط العالي في الجيزة

أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تفجير عدد من أبراج الضغط العالي في محطة كهرباء الهرم في محافظة الجيزة، وأوقفت اثنين، أحدهما طالب في جامعة الأزهر، ينتمي لجماعة الإخوان، وذلك أثناء قيامهما بزرع أربع عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء للضغط العالى.

وأوضحت الداخلية المصرية أن المتهمين قاما بزرع أربع عبوات ناسفة أسفل برجِ كهرباء للضغط العالي بمحطة كهرباءِ الهرم، وتمكن خبراء المتفجرات من إبطال مفعولها، حيث تبين أن كل عُبوة عبارة عن أنبوبة بوتاغاز زنة 4 كيلوغرامات ونصف الغرام موصلة بدائرة كهربائية ومفجر وتليفون محمول.

وأضافت الداخلية في بيان لها أن تمشيط المنطقة كشف عن خمس عبوات أخرى تحوي نفس المكونات كانت مزروعة في عدد من أبراج الضغط العالي التي تُغذي مناطق الهرم وفيصل وأبو النمرس والحوامدية ومنيل شيحة ومركز إمبابة بالكهرباء.