استئناف محاكمة البلتاجي وحجازي في قضية التعذيب

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، نظر ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومدير مستشفى "رابعة" الميداني ومساعده، في قضية تعذيب ضابط من قسم شرطة مصر الجديدة وأمين شرطة في "رابعة العدوية".

ومن المقرر أن تقوم المحكمة بمشاهدة فيديوهات الواقعة وتستمع إلى مرافعة الدفاع.

وكانت التحريات قد أشارت إلى قيام المتهمين بتقييد المجني عليهما واحتجازهما في ميدان "رابعة العدوية"، كما قاموا بتعذيبهما والشروع في قتلهما. كما نـسب للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون.