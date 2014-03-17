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الحبس سنة لـ10 أشخاص لإدانتهم بتعطيل استفتاء الدستور

المصدر: القاهرة – فرانس برس
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حكم اليوم الاثنين على 10 أشخاص، بينهم صحافية في جريدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بالحبس لمدة سنة، بعد إدانتهم بمحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور، كما أفادت مصادر قضائية.

وأوضحت هذه المصادر أن محكمة جنح الساحل قضت اليوم بحبس سماح إبراهيم الصحافية بجريدة "الحرية والعدالة"، و9 آخرين بالحبس لمدة عام مع الشغل، بعد إدانتهم بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور والإخلال بالأمن العام وقطع الطريق.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سماح إبراهيم، أثناء تواجدها بمسيرة لأنصار الإخوان في ميدان الخلفاوي بحي شبرا في 14 يناير الماضي في أول أيام الاستفتاء على الدستور تطالب بمقاطعة هذا الاستفتاء.

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