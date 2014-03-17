السيسي يجري تغييرات في الجيش قبيل استقالته المتوقعة

قرر المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، اليوم الاثنين، إجراء تغييرات في الجيش المصري، قبيل استقالته المتوقعة لخوض سباق الرئاسة المصرية.

وعين السيسي قائد الجيش الثاني، اللواء أحمد وصفي، رئيساً لهيئة تدريب القوات المسلحة، كما عين اللواء محمد الشحات، قائداً للجيش الثاني، خلفاً للواء أحمد وصفي.

وقرر أيضاً تعيين اللواء مصطفى الشريف مساعداً لوزير الدفاع وتعيين اللواء محمد عرفات رئيساً لهيئة التفتيش، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

ومن المنتظر أن تحدث تغييرات أخرى مماثلة في القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويعتقد خبراء عسكريون أن هذه التغييرات تتزامن مع قرب إعلان المشير السيسي استقالته رسمياً خلال أيام استعداداً للترشح للرئاسة.

وأشارت مصادر إلى أن السيسي عقد عدة اجتماعات للمجلس العسكري لترتيب أوضاع الجيش قبل مغادرته.

يذكر أن اللواء أحمد وصفي تولى قيادة الجيش الثاني في يناير 2013 وكان له دور بارز في معارك الجيش مع الجماعات المسلحة في سيناء، كما كان له دور كبير في اكتشاف أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر.

وللواء وصفي الدور الأبرز في السيطرة على أحداث بورسعيد بعد انفلاتها الأمني على خلفية الحكم القضائي في مذبحة بورسعيد، وهو يعتبر أحد منسقي الجيش مع قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في مصر.