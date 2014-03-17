فصل طلاب بالأزهر رفعوا علم القاعدة في مظاهرة

فصلت إدارة جامعة الأزهر عدداً من الطلاب من المدينة الجامعية وتمت إحالتهم إلى التحقيق، بعدما رصدتهم كاميرات المراقبة وهم يرفعون علم تنظيم القاعدة خلال مظاهرة في الجامعة.

وقال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن المظاهرات التي خرجت الأحد في الجامعة كانت هادئة ولم تأخذ أكثر من ساعة، لكن تم رصد 15 طالباً وتم عرض أوراقهم على رئيس الجامعة بجانب طرد عدد من الطلاب من المدينة الجامعية لرفعهم علم القاعدة خلال المظاهرة.

وأكدت إدارة الجامعة أن الطلاب سيخضعون للتحقيق تمهيدا لفصلهم نهائياً.

يذكر ان الدراسة في الجامعات المصرية استؤنفت يوم 8 مارس الماضي بعد عطلة طويلة لامست الشهر، نظراً للمظاهرات المتكررة والفوضى التي شهدتها ساحات الجامعات مؤخراً من أنصار الإخوان المسلمين.



