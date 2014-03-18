فيفي عبده تثير المصريين بلقب "الأم المثالية"

أثار حصول الفنانة فيفي عبده على لقب الأم المثالية هذا العام من نادي الطيران موجة شديدة من الغضب والسخرية في مصر، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" و"تويتر" بتعليقات وردود أفعال غاضبة، حيث سخر عدد من النشطاء من تكريم الفنانة، معتبرين أنه غير لائق .

البداية كانت مساء الأحد الماضي عندما كرّم نادي الطيران الفنانة فيفي عبده خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي, وجاءت الاحتفالية تضامناً مع الطفلة زينة التي راحت ضحية جريمة اغتصاب وقتل بشعة في مدينة بورسعيد قبل شهور.

وعقب ذلك توالت ردود الأفعال الغاضبة، وحمّل البعض نادي الطيران مسؤولية إثارة استياء وغضب الرأي العام المصري، معتبرين أنه ارتكاب خطأ فادحاً في غير وقته ومحله.

إدارة النادي تحقق في الموضوع

ورداً على ذلك، نفى الطيار وليد مراد - رئيس النادي - تكريم إدارة النادي لفيفي عبده، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن النادي لم يكرم فيفي عبده كأم مثالية، ولم يستدعها من الأصل لحضور حفل التكريم، مضيفاً أن النادي كان قد أعلن عن موعد الحفل لتكريم الأمهات من قبل، إلا أن الأحداث المستجدة وسقوط 6 قتلى من الجيش أجبرت الإدارة على اتخاذ قرار بإلغاء الحفل.

وأشار إلى أن إدارة النادي فوجئت بحضور أعداد غفيرة من الأعضاء رغم قرار إلغاء الحفل وأمام هذا الحضور الغفير تراجعنا واضطررنا لإقامته، وحدث أن انقطع التيار الكهربائي لفترة طويلة قبل أن يعود مجدداً لاستكمال الحفل، ثم فوجئنا بمسؤول العلاقات العامة في النادي ودون إخطارنا يقوم بتكريم فيفي عبده ويمنحها درعاً لم يوقع عليه أي مسؤول بالنادي.

وأوضح مراد أن مسؤول العلاقات العامة خرج عن مهام وظيفته واتخذ قراراً منفرداً بتكريم فيفي عبده، والتي كما قلت سابقاً وأكرر مرة أخرى لم نستدعها، بل فوجئنا بأنها كانت أول الحاضرين، لذلك قررت إدارة النادي إحالته للتحقيق؛ تمهيداً لفصله نهائياً عن العمل.

وقال إن احتفال النادي بعيد الأم واختيار الأم المثالية هو أكبر حدث ينظمه نادي الطيران، ويتم دعوة كل أم لها قيمة وتأثير في المجتمع المصري، وكل فنانة أدت دور الأم، وأثرت في المجتمع، مشيراً إلى أن "كل أم ترى نفسها أنها أم مثالية، وبالتالي كل من تتقدم إلى النادي تكون أُماً مثالية".

وأضاف: لم نكرم أي أم من الأمهات، وكرمنا الأمهات فقط بعبارة كل عام وأنتم طيبات، تعاطفاً مع أحداث "مسطرد".

فيفي عبده غير غاضبة وابنتها فخورة بها

على الجانب الآخر، أكدت الفنانة فيفي عبده، أنها غير غاضبة ممن انتقدها لنيل جائزة الأم المثالية، وقالت "لم أهتم بمن انتقدني؛ مؤكدة أنها تشكر كل من قال كلمة طيبة في حقها، وكذلك كل من لم يقل كلمة طيبة".

فيما أبدت ابنتها هنادي الديراوي فخرها بأمها وبتكريمها كأم مثالية، وأضافت عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك": "أوجه الشكر لكل من كل كتب كلمة طيبة عن أمي وأقول لكل من له اعتراض أدعو الله أن يبقي لكم أمهاتكم ويحفظهن لكم، وأتمنى أن تكون أمهاتكم قد ربتكم مثلما ربتنا أمنا".

سماح أنور تكشف سبب التكريم

ومن جهتها، كشفت الفنانة سماح أنور سبب حصول فيفي عبده على جائزة الأم المثالية, وقالت على حسابها على موقع التواصل "فيسبوك": "إن حصول فيفي عبده على جائزة اﻷم المثالية من نادي الطيران كان بسبب فتاة يتيمة تركتها الراحلة تحية كاريوكا لفيفي وعهدت إليها برعايتها، ولم تقصر معها أو تعاملها أقل من نجلتيها على العكس، أحسنت تربيتها، وتم تكريمها من أجل هذه الفتاة اليتيمة".

وفى سياق متصل فجر خبر التكريم موجة من السخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إحدى الناشطات ''إن من مكتسبات ثورة 30 يونيو، اختيار الفنانة فيفي عبده الأم المثالية في مصر.''

واعتبر الكثير من مستخدمي "تويتر" أن اختيار فيفي عبده أماً مثالية يمثل تراجعاً كبيراً في المستوى الأخلاقي والثقافي، وقال أحد الناشطين ''اختيار فيفي عبده الأم المثالية خير من يعبر عن مرحلة النكسة''، وعلقت ناشطة أخرى على الخبر قائلة ''عن طريق تكريم رسمي. عندما تصبح الراقصات المثال الأعلى فمعناه أن الأمومة ماتت في مصر".

على الجانب المقابل، رفض الكثيرون انتقاد تكريم فيفي عبده، وأكدوا على أنها مثل باقي الأمهات تعبت في تربية أبنائها لذلك يجب احترامها، ورحب "إبراهيم أبو ذكري" رئيس اتحاد المنتجين العرب، على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" باختيار فيفي عبده أماً مثالية، منتقداً تجاهل الإعلام لهذا الخبر، قائلاً: "لا أعلم لماذا لم يحظَ هذا الخبر باهتمام إعلامي، كما حظي خبر انسحاب الناشط خالد علي من سباق الانتخابات الرئاسية".