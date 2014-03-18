مرشح للرئاسة المصرية يتعهد بإنهاء العنوسة والطلاق

تعهد مرشح للرئاسة في مصر بالقضاء على ظاهرة الطلاق والعنوسة خلال 3 سنوات من حكمه في حال فوزه بالمنصب.

وقال أحمد المختار، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، إن لديه برنامجاً عصرياً يستطيع من خلاله الحد تماماً من تفشي ظاهرتي "الطلاق" و"العنوسة"، وذلك بابتكار آليات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل سريعة ودائمة للشباب، ومنحهم شققاً سكنية وبأسعار مناسبة تيسر لهم سبل الزواج وإقامة أسرة، وبالتالي تقل تدريجياً ظاهرة العنوسة.

محاربة الفقر والبطالة

وقال المرشح لـ"العربية.نت": "إن برنامجه يشمل محاربة الفقر وبناء إنسان عصري إيجابي متعلم ومثقف قادر على تحمل مسؤولياته في بناء الأسرة وتربيه أولاده مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة "الطلاق"، التي ترجع أسبابها إلى انتشار الفقر والجهل وتزايد الأعباء الاقتصادية، مما يؤدي إلى التفكك الأسري والرغبة في الطلاق".

وأضاف المختار أن "ظاهرة الطلاق يتبعها انتشار أطفال الشوارع والبلطجية وانتشار المخدرات، ولذلك عملت على أن يشمل البرنامج أيضاً محاربة هذه الظواهر وتطوير التعليم بكافة أشكاله ومراحله لمواكبة العصر".

وتعهد المختار بالحد من البطالة خلال 4 سنوات وتشجيع الاستثمار الحر مع التوجيه وإيجاد مناخ جيد وتفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار والحوافز المكملة لها خلال عام واحد فقط.