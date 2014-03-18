مصر.. السجن 10 أعوام لضابط في مقتل 37 بسيارة ترحيلات

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 أعوام على ضابط شرطة في مقتل 37 معتقلاً في سيارة ترحيلات، بحسب ما أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، قضت بسجن نائب مأمور قسم شرطة 10 سنوات مع الشغل و3 ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية مقتل 37 محتجزاً تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في سيارة ترحيلات بمنطقة سجون أبوزعبل بالقليوبية في أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن النيابة العامة كانت أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.

يُذكر أن المتهمين قد وصلوا لمقر المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام استعداداً لبدء الجلسة وتم وضع فرق من الأمن المركزي لإحاطة القفص الحديدي.