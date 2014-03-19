مخطط جديد لتظاهرات الإخوان يبدأ من الإسكندرية

نظم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 4 مسيرات بمدينة الإسكندرية المصرية، وقطعوا طريق المنتزه شرق المدينة، صباح اليوم الأربعاء، في أولى فاعليات يوم 19 مارس التي دعت إليها الجماعة.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسي، للحكم مرة أخرى.

وبدأ طلاب الإخوان بجامعة الإسكندرية أولى فعاليات ما سمّوه "ثورة طلابية من جديد" وذلك بالتزامن مع ذكرى أول استفتاء بعد ثورة يناير.

وأكد مصدر أمني مصري أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية متكاملة ارتكزت على تأمين المنشآت العامة والخاصة وجميع الميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تدعيم المنشآت الشرطية بعناصر مسلحة، خلال مظاهرات الإخوان المسلمين، المقررة اليوم الأربعاء.

ويبدأ الإخوان، اليوم الأربعاء، مخططا يمتد 11 يوما بهدف محاصرة المنشآت والمباني الحكومية، ومنع موظفي الدولة من الوصول إلى مقار عملهم.

وكشفت مصادر من حركة شباب الأزهر، أن قيادات الإخوان اجتمعت قبل يوم لترتيب استعداداتهم للفعاليات تحت شعار "الشارع لنا.. معا للخلاص انتفاضة 19 مارس"، نقلا عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وأكد محمد الصاوي، العضو بالحركة، أن طلاب الإخوان بجامعة الأزهر سيشاركون في تظاهرات اليوم داخل الجامعة، إضافة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من زملائهم والمطالبة، وعودة الرئيس المعزول مرسي.

وفي المقابل، قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن قوات الجيش، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وضعت خطة أمنية لفرض السيطرة على جميع المحافظات، مؤكدا أن أي أعمال فوضى أو إرهاب تخطط جماعة الإخوان لارتكابها ستواجه بيد من حديد.

فيما استنكر عدد من الحركات الشبابية تلك الدعوات التحريضية، وأبرز تلك القوى تيار المستقبل وتكتل القوى الثورية الذي يضم 11 كياناً ثورياً والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية، و"حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، وحركة تمرد والتحالف الثوري لبناء الوطن.