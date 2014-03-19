مصابون ومفقودون تحت الأنقاض في انهيار عقار بالقاهرة

انهار عقار مكون من 6 طوابق في شارع أحمد تيسير بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر الانهيار عن سقوط مصابين بينهم اثنان في حالة خطرة، كما يوجد آخرون تحت الأنقاض.

وكان اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغا بانهيار العقار رقم 31 الكائن بشارع عبدالوهاب القاضي المتفرع من شارع أحمد تيسير خلف دار القوات الجوية، وقال اللواء جمال فريد حلاوة نائب مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إن قوات الدفاع المدني تواصل البحث عن المفقودين في الحادث.

وأضاف اللواء إن القوات تمكنت من إنقاذ بعض السكان، وهناك احتمالات بوجود آخرين تحت الأنقاض، يجري البحث عنهم".

من جانبه، أكد اللواء سالم علي رئيس حي شرق مدينة نصر لـ"العربية نت " أن العقار صادر بحقه قرار ترميم ولم ينفذ، وتم تحرير محضر مخالفة بناء لأصحاب العقار عام 2013، كما تم إبلاغ قسم الشرطة لإجراء إخلاء للعقار، لكنه انهار جزئيًا قبل تنفيذ قرار الإخلاء".

تسرب للغاز الطبيعي

وأكد مصدر أمني مسؤول، أن هناك تسرباً للغاز الطبيعي نتيجة انهيار العقار، وتم تبليغ شركة الغاز للعمل على قطعه مؤقتا، حيث أبلغ شركة الكهرباء للعمل على قطع التيار عن المنطقة، لحين رفع آثار العقار.

ومن جهة أخرى، صرح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة إسعاف مصر، أن التقرير المبدئي لحادث انهيار العقار أكد عدم وجود أي حالات وفاة حتى الآن مع وجود بعض المصابين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح الأنصاري أن هناك 5 سيارات إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث وهذه السيارات لم تتعامل مع أي مصابين أو وفيات حتى الآن متوقعا وجود حالات وفاة مازالت تحت الأنقاض.

