قتيل في اشتباكات بين الأمن وأنصار الإخوان بالقاهرة

المصدر: القاهرة - رويترز، فرانس برس

قال مسؤول صحي إن طفلاً قتل، اليوم الأربعاء، بطلق ناري في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين جنوبي القاهرة.

وقال وكيل وزارة الصحة في بني سويف إن القتيل يدعى عمرو علي محمد ويبلغ من العمر 13 عاماً.

ووقعت الاشتباكات بحسب مصادر أمنية وشهود عيان بعد أن اعترضت قوات الأمن مسيرة غير مصرح بها لمؤيدي مرسي.

وأمام جامعة القاهرة، أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز على قرابة 2000 طالب كانوا يلقون الحجارة ويطلقون الألعاب النارية، بحسب مصور من "فرانس برس".

وكانت الدراسة استؤنفت في الجامعات المصرية بعد عطلة منتصف العام التي تم تمديدها أكثر مرة تحسباً لتكرر الاشتباكات التي وقعت بشكل شبه يومي خلال الفصل الدراسي الأول.

ودعا أنصار مرسي إلى تظاهرات تبدأ الأربعاء، وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

ويعتبر أنصار مرسي أن الجيش المصري قام بانقلاب عسكري عندما أطاح بمرسي في الثالث من يوليو 2013.

غير أن الجيش يؤكد أنه عزل مرسي استجابة "لإرادة الشعب" بعد تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيل الرئيس السابق الذي كان متهما وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها بالسعي للهيمنة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.



