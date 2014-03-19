مقتل ضابطين من الجيش المصري في مواجهة مع مسلحين

أكد مراسل "العربية" مقتل ضابطين مصريين اثنين، اليوم الأربعاء، في مواجهة مع مسلحين قرب القاهرة، في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ونعى المتحدث العسكري باسم الجيش المصري على "فيسبوك" الضحيتين.

وقُتل الضابطان بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع عناصر إرهابية بمنطقة عرب شركس بمدينة القناطر الخيرية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية إن قوات من أجهزة الأمن وقوات العمليات الخاصة داهمت صباح اليوم أخطر أوكار اختباء العناصر الإرهابية وتبادلت معهم إطلاق الرصاص، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تم تفجير عدد كبير من البراميل كانت تحتوي على مواد شديدة الانفجار، ومازالت القوات تقوم بتمشيط المنطقة وسط تردد أنباء عن مقتل 5 مسلحين بعد الاشتباك مع الشرطة.