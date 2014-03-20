إخماد حريق في مقر النيابة الإدارية بأكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية في محافظة الجيزة من السيطرة على حريق نشب بالطابق الأرضي من مبنى النيابة الإدارية بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أكد مصدر أمني مصري أن عناصر جماعة الإخوان، تجمعت أمام مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر في محاولة لاقتحامه، وقامت بإلقاء الشماريخ على المبنى، وهو ما أدى لاحتراق أحد المكاتب بالدور الأرضي، إضافة إلى احتراق سيارة أحد ضباط الشرطة.

ووفق الموقع الرسمي للتلفزيون المصري، تلقى غرفة عمليات قطاع أكتوبر للإطفاء بلاغاً من الجهات المعنية بنشوب حريق بمبنى النيابة الإدارية بأكتوبر، وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عبد النعيم ضابط الإطفاء، وبصحبته 3 سيارات حماية مدنية، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين اشتعال النيران بداخل مكتبي رئيس النيابة ووكيل النيابة بالمبنى، والتي قضت النيران على جميع محتوياتهما من مكاتب وأوراق ومستندات وأجهزة إلكترونية وكهربائية، وفي انتظار المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق الناجمة عنه.

وقال شهود عيان، إن عناصر الإخوان المشاركين في مسيرة أكتوبر يقفون خلف حريق الدور الأرضي بمبنى النيابة الإدارية بالمدينة.

وانتقلت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف، لمعاينة مكان الحادث ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان.





